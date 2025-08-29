アニメ『北斗の拳』のトキ役や、映画『ハリー・ポッター』シリーズのセブルス・スネイプ役などで活躍した、声優の土師孝也（はし・たかや）さんが亡くなったことを28日、土師さんが代表を務めるアプトプロが公式サイトで発表しました。72歳でした。公式サイトでは、「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました」と、報告しました。アプトプロによると、土師さんは1