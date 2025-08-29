JRAは29日、今週の中京競馬（30＆31日）について、人馬の暑熱対策として、気温が特に高い時間帯のレースにおける下見所（パドック）の周回時間を短縮すると発表した。中京競馬は先々週までの暑熱対策が終了し、先週から通常のタイムテーブルで進行。先々週まで昼休みが拡大されていた正午〜午後3時の時間帯にもレースが行われる。また、安全な競走の実施が困難であると判断した場合は、レースを取りやめることもあるとしてい