神戸市中央区のマンションで8月20日夜、住人の女性（24）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）が、「女性が歩いているのを見かけ、『好みのタイプだ』と思って後をつけ、（女性の）勤務先のビルに入るのを確認していた」と話していることが、捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、谷本容疑者が女性を見かけたのは8月18日朝で、事件の2日前。事件が起きたマンション（神戸市中央区）※