「都市対抗野球・１回戦、日本製鉄瀬戸内４−３日本通運」（２９日、東京ドーム）１１年連続出場の日本通運が５年ぶりの初戦敗退。今秋ドラフト候補に挙がる最速１５５キロ右腕・冨士隼斗投手（２３）の登板はなかった。ベテラン左腕の相馬和磨投手（３１）が先発も３回２／３を４失点。中盤に１点差まで詰め寄るも、あと一歩及ばなかった。澤村幸明監督（４５）は「前半の４失点が痛かった。勝負どころで追いつけなかったの