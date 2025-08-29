「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第２日」（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）ささきしょうこ（２９）＝日本触媒＝が５バーディー、１ボギーと前日に続く６９でラウンド。通算８アンダーで、午前スタート組の中ではトップでラウンドを終えた。今週は月曜日にスポンサー関連イベントがあり、一度も回ったことのないこのコースに入ったのが「火曜日（２６日）の遅い時間」になった。水曜日はプロアマ戦に出場しなかった