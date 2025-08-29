¡Ö¤É¤¦¤«ÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×30Æü¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë44ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢ÄÌ¾ÎŽ¥¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡£28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖDayDay.¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬²£»³¤ÎÀ¸½Ð±é¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì