8月28日、8人組アイドルグループ「Hey！ Say！ JUMP」（以下、JUMP）の中島裕翔（ゆうと）が、グループを脱退することを公式サイトで発表した。発表文に掲載された“ある文言”がファンから反感を買っているようだ。2007年にCDデビューしたJUMPは、2025年11月でデビュー18周年を迎える。グループの今後に期待が高まるなか、人気メンバーが突然の脱退を発表した。「中島さんは事務所の公式サイトを通じて、8月28日でJUMPを卒業