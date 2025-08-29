韓国の人気俳優・ソン・ジュンギ（３９）と女優のチョン・ウヒ（３８）が２９日、都内で行われたＦＯＤ独占配信ドラマ「マイ・ユース（ＭｙＹｏｕｔｈ）」（９月５日配信スタート）の制作記者発表会に出席した。学生時代の初恋相手だった男女が数十年ぶりに再会し、再び歯車が動き始めるロマンスドラマで、ソン・ジュンギはかつて子役俳優として名を馳せるも、ある出来事がきっかけで芸能界を去ったソンウ・ヘを演じ、ソンウ・