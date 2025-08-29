ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は、「メガ焼豚祭」を2025年9月2日から12日まで開催。期間中は、定番商品「焼豚ラーメン」の焼豚を2倍以上となる23枚も盛り付けた「メガ焼豚ラーメン」が特別価格で販売されます。加えて新たに、「メガ焼豚ラーメンJr.」も登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■気軽に楽しめる「メガ焼豚ラーメンJr.」も登場「メガ焼豚ラーメン」の焼豚は、丼の表面を覆い