【鬼滅の刃 ダイドーブレンド 鬼滅の刃コラボ缶 ミニチュアチャーム】 8月第5週～ 発売 価格：1回300円 ダイドードリンコは、バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」より「鬼滅の刃 ダイドーブレンド 鬼滅の刃コラボ缶 ミニチュアチャーム」を8月第5週より発売する。価格は1回300円。 ダイドードリンコと「鬼滅の刃」のコラ