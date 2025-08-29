◎「第４６回北河内大会」（８月２３、２４日・萩谷総合公園野球場）◆中学生の部▽２回戦高岡ボーイズ８−３高槻ボーイズホストチームの一角、高槻は序盤の失点が響き、２回戦で姿を消した。初回に先発・石田が高岡打線につかまり、４失点。３年生最後の公式大会だったが、古川主将は「課題はたくさん見つかった。でも、勝ちにこだわることはできたと思います」と振り返った。７点を追う５回、今村の内野安打を足がかりに