女優池上季実子（66）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。映画「陽暉楼」（1983年9月公開）に出演していたころに1カ月で13人とのスキャンダル疑惑が報じられて、半年以上仕事をボイコットしたことを明かした。24歳の時で話題の映画「陽暉楼」の主演女優を務めたが、1カ月で週刊誌で13人とのゴシップが報じられた。しかし、そのうち2人は会ったこともない俳優で、最後の13人目は実弟だったという。