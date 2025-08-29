コカ･コーラシステムは9月15日、「ミニッツメイド 朝ゼリー」全3種(199円/税別)と、「ミニッツメイド ぷるんぷるんQoo(クー)」全6種(メーカー希望小売価格190円/税別)のパッケージデザインをリニューアルし全国で発売する。パッケージデザインをリニューアルミニッツメイド 朝ゼリーは、果実のおいしさとなめらかな飲みやすさにこだわるとともに、毎日の食生活で不足しがちな栄養素を手軽に補給できるよう工夫した、管理栄養士推奨