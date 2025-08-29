ポッと出の企業には真似できない、老舗企業の経営システムの秘密とは（写真：shige hattori／PIXTA）一見、派手に見える今どきの会社に必ずといっていほどあるのが、歯の浮くような立派な「企業スローガン」ですが、特定社会保険労務士の日比野大輔氏によれば、それらと本質的に異なるのが、100年続く老舗企業の掲げる「キレイごと」だといいます。人を大切にするという「キレイごと」を、単なる「道徳」ではなく「ビジネスモデル