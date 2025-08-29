◎「第４６回北河内大会」（８月２３、２４日・萩谷総合公園野球場）◆中学生の部▽準々決勝高岡ボーイズ７−６大阪交野ボーイズ大阪交野が奮闘を繰り広げ、ベスト８入りを果たした。２回戦で浪速に競り勝ち、準々決勝も一時３点のビハインドをはね返した。サヨナラで敗れはしたが、宮川主将は「サインを決めたり、全員がやるべきことをやった」と、納得した様子だった。投打でチームを引っ張った。２回戦は２安打１打点。