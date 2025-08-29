自由席に限り新幹線・特急なども乗車可能JR九州は2025年8月28日、九州をお得に周遊できる「JQ CARDおでかけネットパス」を発売すると発表しました。 【え、新幹線も乗れるの!?】これが「JQ CARDおでかけネットパス」です（画像）本パスは、九州新幹線・西九州新幹線を含むJR九州管轄内の特急列車・普通・快速列車の自由席や、日田彦山線BRTなどが2日間乗り放題となります。販売期間は9月1日から2026年3月29日まで。エリアに