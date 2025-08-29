李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率が前週比で3ポイント上昇し、59％を記録した。【全文】米韓首脳会談、冒頭発言韓国ギャラップが8月26〜28日、全国の18歳以上1000人を対象に実施した調査によると、李在明大統領の職務遂行について「よくやっている」と答えた人は59％、「よくやっていない」と答えた人は30％だった。前週より肯定的評価は3ポイント上昇し、否定的評価は5ポイント下落した。「意見保留」は11％となった。同調