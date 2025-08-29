下層類 層積雲【レンズ雲】 レンズ雲［れんずぐも］ lenticularis len別名［さや雲・莢状雲］ 遭遇チャンス：★★★ 雲の輪郭が流線形になる 強風や地形の影響を受け、ロールパンやアーモンドのような流線形になったものをいいます。輪郭はくっきりしています。 ときに皿を積み上げたように、複数のレンズ雲が上下に連なることもあります。 層積雲のレンズ雲は、ひとつひとつの雲が大きくてずっし