今春からワンマン運転を始めたＪＲ南武線（川崎―立川駅間）で、朝の通勤時間帯の遅延が増加した。ＪＲ東日本横浜支社によると、ワンマン化後の４〜６月に遅延状況を調査したところ、昨年同期と比べ、１０分以上の遅れが２倍以上になったという。同支社は、列車到着時のドアを開けるシステムを変更したことなど複数の要因が考えられるとして、秋までにシステムや車両の改修などの対策を行う。（中瀬邦雄）発車メロディーは聞こえ