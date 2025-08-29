きょう昼前、東京・八王子市で、自動運転の実証実験中だったバスが走行中に歩道に乗り上げ、街路樹にぶつかる事故がありました。バスに乗っていた男性が、当時の状況を語りました。午前11時30分ごろ、八王子市高尾町の国道で、東京都が今月23日から実証実験を行っている自動運転バスが左側の歩道に乗り上げ、街路樹にぶつかる事故がありました。この事故で複数人がけがをし、うち乗客の男性1人が病院に運ばれましたが、命に別状は