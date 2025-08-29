148.95エンベロープ1%上限（10日間） 148.94200日移動平均 148.57一目均衡表・基準線 148.26ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 147.68一目均衡表・転換線 147.5021日移動平均 147.4810日移動平均 147.00現値 146.73ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 146.73一目均衡表・雲（上限） 146.00エンベロープ1%下限（10日間） 145.65一目均衡表・雲（下限） 145.5