岩手県大船渡市できょう、本州のトップを切って今シーズン初めてのサンマが水揚げされました。大船渡市魚市場に初サンマを水揚げしたのは、地元の大型サンマ船、第二十一三笠丸です。北海道の沖合およそ1500キロ、北太平洋の公海＝公の海で漁を行い、水揚げ量は28トンで待望の初サンマに浜は活気づきました。水揚げされたサンマは140グラム以上の大きいサイズのものがほとんどで、1キロ当たり830円から1250円と、数量が少なかった