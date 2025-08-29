ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーで俳優の三山凌輝（26）と、女優の趣里（34）が29日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。《この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました》と連名の文書を投稿し、結婚と第1子の妊娠を発表した。三山といえば、今年4月に『週刊文春』によって元交際相手のYouTuber・Rちゃんとの“1億円略奪”婚約破棄トラブルが報