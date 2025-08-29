韓国の人気女優のチョン・ウヒ（38）が29日に都内で行われた、ダブル主演ドラマ「マイ・ユース（My Youth）」記者発表会に出席した。ダブル主演のソン・ジュンギと笑顔で登場したチョンは、あいさつで「こんにちは、チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです」と流ちょうな日本語を披露。会見中は韓国語での対応だったが、時折日本語を織り交ぜ、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。「サニー 永遠の仲間たち」の演