【モデルプレス＝2025/08/29】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』（8月1公開）が、8月28日までの公開28日間で、観客動員数309万人、興行収入41.5億円を突破。興奮と感動の舞台裏に迫る、メイキング映像2本が解禁された。【写真】「TOKYO MER」サプライズ登場した出演者◆劇場版「TOKYO MER」VFXのメイキング映像公開映画のヒットを記念して迫力のシーン誕生の舞台裏を描く、VFXのメ