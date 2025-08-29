【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの安田美沙子が8月29日、自身のInstagramを更新。TBSラジオの収録に長男を同伴した際の親子2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】安田美沙子、長男との貴重ショット◆安田美沙子、夏休み中の長男がラジオ収録で社会見学安田は「この日は、パパに次男の塾を任せて。あれ？夏休み長男は誰がみるの？となり。。（ごめん）」と夏休み中の子育ての段取りについて説明し、「ロビーで待