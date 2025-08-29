ピン芸人・とにかく明るい安村（４３）が２９日、東京ビッグサイト（東京・有明）で開催中の「東京おもちゃショー」に登場。タカラトミーブースで「黒ひげ危機一発５０周年記念ステージ」を盛り上げた。先月発売の７代目で５０周年となったパーティーゲーム「黒ひげ危機一発」は、これまで４７以上の国と地域で累計出荷数２０００万個超のロングセラーに。ということで、海外でも活動している安村がゲストで招かれ、初代の黒ひ