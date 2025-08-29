2025年8月16日、「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」が26年に公開されることが明らかになり、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。「銀魂」は、空知英秋氏の漫画が原作。万事屋という店を営業する坂田銀時（さかたぎんとき）が剣術道場の跡取り・志村新八（しむらしんぱち）や戦闘一族の少女・神楽（かぐら）を迎え入れる。3人を中心とするさまざまな日常の出来事をコメディータッチで描いた物語だ。03年の連載開始以来、テ