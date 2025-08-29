【無料公開キャンペーン】 9月11日まで 【拡大画像へ】 白泉社は、克・亜樹氏によるマンガ「ふたりエッチ」の40話分が無料で読めるキャンペーンをヤングアニマルWebにて実施している。期間は9月11日まで。 キャンペーンは本作第93巻が8月29日に発売されたことを記念して行なわれるもの。本作では処女と童貞のまま見合い結婚をした真と優良（ゆら）が「本当の夫婦」にな