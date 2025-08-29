画像はコミックNewtype「機動戦士ガンダム 水星の魔女 青春フロンティア」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006679_S/episodes/KC_0066790000200011_E?episodeType=first）より 【第3話2】 8月29日 公開 KADOKAWAは8月29日、同社のWEBマンガメディア「コミックNewtype」にてマンガ「機動戦士ガンダム 水星の魔女 青春フロンティア」第3話2を公開した。 本作は、