臨時の総裁選に賛成する議員の名前を公表することに自民党内から反発も出る中、石破内閣の閣僚からは29日、公表は「当然」という意見が相次ぎました。村上総務相「当然、記名で、実名でサインして提出するというのは、私は当然だと思います」中谷防衛相「自民党の国会議員としての責任、これをもって自らの対応を明らかにするということは当然のこと」平デジタル相「自分の名前を表明して、自分の意見をいうことに関しては、私自身