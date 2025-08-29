東京・八王子市で実証実験中だった自動運転のバスが街路樹に突っ込む事故があり、乗客1人が軽いケガをする事故がありました。警視庁によりますと、29日午前11時半ごろ、八王子市の路上で「自動運転のバスが事故をした」と110番通報がありました。高尾駅周辺を走行していた自動運転のバスが、道路脇の街路樹に突っ込み、歩道に乗り上げ、乗客1人が軽いケガをしたということです。東京都によりますと、このバスは都が自動運転技術を