エイチームホールディングスは３日ぶりに反発している。同社は２８日、東証プライム市場の上場維持基準について、７月３１日時点で全て適合していることを確認したと発表しており、指数連動型ファンドの資金の流入が続くとの見方による買いを引き寄せている。 ２０２４年７月３１日時点では流通株式時価総額が８１億円で、プライム市場の上場維持基準である１００億円に届いていなかった。今年７月３１日時点で