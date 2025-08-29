ボルテージが後場に入って強含んでいる。同社はきょう、ニンテンドースイッチ用ソフト「レッドベルの慟哭」の中国語繁体字版を発売すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 同ソフトは、２５年６月に発売したコンシューマー向け新ブランド「ＡｍｕＬｉｔ」の最新作。繁体字版の発売は２０２６年上半期を予定している。 出所：MINKABU PRESS