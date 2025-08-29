午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７３０、値下がり銘柄数は８１４、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、パルプ・紙、卸売、建設など。値下がりで目立つのは輸送用機器、小売、保険など。 出所：MINKABU PRESS