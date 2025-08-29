厚生労働省による外国人雇用実態調査（2024年）によりますと、日本で働く外国人労働者の数は約182万人で、前年から22万人ほど増加しました。■増加する外国人労働者最多はベトナム国別ではベトナムが32.4％と最多で、次いで中国（14.7％）、フィリピン（10.5％）となりました。在留資格別にみると、技術者や通訳などの「専門的・技術的分野」の労働者が38.9％と最も多く、次いで永住者や配偶者が日本人の場合など「身分に基づく