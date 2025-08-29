厚生労働省が29日発表した2024年の外国人雇用実態調査によると、事業所が外国人を雇用した理由（複数回答）のトップは「労働力不足の解消・緩和」で前年比4.2ポイント増の69.0％だった。今回初めて調べた世帯当たりの手取りは「月10万〜19万円」が34.8％で最も多かった。雇用の理由は他に「日本人と同等か、それ以上の活躍を期待」が54.7％、「事業所の国際化、多様性の向上を図る」が15.8％だった。今回の調査は24年10〜11