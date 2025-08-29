LPN-Z5IIの装着例 株式会社ワイドトレードは、ニコン「Z5II」とパナソニック「LUMIX S1II」などに対応したLeofotoのL型プレートを9月5日（金）に発売する。 アルミ削り出しのL型プレート。ベースプレートとサイドプレートで構成され、どちらもアルカスイス互換形状となっており、対応する雲台などに素早く装着できる。 サイドプレートはスライドに対応し、装着したままでも