北海道・札幌市で27日、走行中のトラックからタイヤが外れ、対向車に衝突する事故が発生した。幸いけが人はいなかったが、現場は交通量が多く小学校も近いため、一歩間違えば大惨事となる状況だった。専門家は整備不良による脱輪の可能性を指摘していて、警察も日常的な点検を呼びかけている。走行中のトラックから…タイヤ脱輪北海道・札幌市で27日午前10時頃に撮影されたのは、あわや大惨事の瞬間だった。なんとコロコロと転がる