29日14時現在の日経平均株価は前日比159.56円（-0.37％）安の4万2669.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は730、値下がりは814、変わらずは71。 日経平均マイナス寄与度は47.81円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が20.77円、ファナック が11.99円、ＫＤＤＩ が10.33円、ＴＤＫ が9.12円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を21.27円押し上げている。次いでフジクラ が11.