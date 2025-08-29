２９日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動のプレスセンターが開いた２回目の記者発表会。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月29日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは29日、2回目の記者発表会を開いた。外交部の馬朝旭（ば・ちょうきょく）副部長は、中国は外交において常に近隣諸国を最重要視し、地域の平和・安定と発展・繁栄の促進に力を尽く