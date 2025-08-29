現在のバイエルンは負傷離脱している選手が数名おり、全体的にやや選手層が薄いとの評価もある。気になるポジションの1つがアルフォンソ・デイビス、伊藤洋輝が離脱している左サイドバックだ。伊藤の場合はセンターバックもこなせるだけに、バイエルン加入から怪我の問題が続いているのは残念だ。クラブにとっても誤算と言えるだろう。現在その穴を埋めているのは、クロアチア代表DFヨシプ・スタニシッチだ。スタニシッチは2023-24