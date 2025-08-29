ユヴェントスで悪夢のリーグ戦無得点のシーズンを過ごした男が、次のシーズンに19ゴールも決めるなど誰が予想しただろうか。フィオレンティーナへの移籍で激変したのがイタリア代表FWモイーズ・キーンだ。キーンはユヴェントスでプレイしていた2023-24シーズンにセリエA19試合で0ゴールと屈辱の結果に終わり、そのシーズン終了後にフィオレンティーナへと移籍。移籍当初の期待度は低かったかもしれないが、キーンは序盤からゴール