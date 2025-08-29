まだラ・リーガ開幕から2試合を消化しただけだが、新指揮官シャビ・アロンソ率いるレアル・マドリードで印象的なスタートを切ったのがMFオーレリアン・チュアメニだ。どうしても2戦連続ゴールを決めたFWキリアン・ムバッペを中心に攻撃陣が話題の中心となりがちだが、中盤の底でバランスを取るチュアメニの働きも見逃せない。スペイン『MARCA』によると、オサスナ戦ではパス成功率95%を記録し、続くオビエド戦でも90回のボールタッ