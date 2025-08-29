プレミアリーグ移籍が取り沙汰されるライプツィヒMFシャビ・シモンズ。一時はチェルシーへの移籍が濃厚とみられていたが、一転トッテナムとの交渉が開始されたと報じられた。交渉は順調に進んだようで、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、正式オファーが受理され、ゴーサインが出たという。同氏によると移籍金は6000万ユーロ。スパーズは29日中に契約事項を含めた取引を完了させ、すぐにメディカルチェックに移