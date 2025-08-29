左膝の前十字靱帯断裂という大怪我から今年1月に復帰を果たしたレアル・マドリードのダビド・アラバは、その後に別の部分の負傷によって3回も戦線離脱を余儀なくされ、今年夏に行われたクラブワールドカップにも出場することができなかった。アラバは2021年夏にバイエルン・ミュンヘンからフリー移籍でレアルに加入し、主にセンターバックや左サイドバックとして活躍してきた。しかし怪我による離脱期間が長かったことによってチー