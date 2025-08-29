ANAグループは、毎月29日に実施している「ANAにキュン！」に合わせ、8月29日に割引クーポンの配布やホテルの割引プランを設定する。国内ダイナミックパッケージでは最大12,000円割引、海外ダイナミックパッケージでは最大10万円割引クーポンを配布する。ホテルでも特別宿泊プランを用意する。国内ダイナミックパッケージのクーポンはANAマイレージクラブ会員のみ利用できる。海外ダイナミックパッケージは8月31日まで予約を受け付