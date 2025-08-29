歌手で俳優の伊藤蘭さんが29日、自身のインスタグラムを更新し、娘である俳優・趣里さん（34）の結婚・妊娠を祝福しました。伊藤さんは、趣里さんとの2ショット写真とともに「趣里心からおめでとう」と花束とハートの絵文字をつけて投稿。続けて「母はずっと見守っていましたもちろんこれからもずっとね」と思いを伝えています。また、投稿の最後には「HappilyEverAfter」、「三山凌輝」、「趣里」、「LoveAndHappiness」と