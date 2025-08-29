映画コメンテーターの有村昆（49）が28日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。不倫スキャンダルのきっかけとなった女性へのアプローチを明かした。有村はフリーアナウンサー丸岡いずみと結婚していた21年、写真誌「FRIDAY」で緊急事態宣言下に女性と密会していたなどと報じられた。同年、丸岡と離婚した。同番組で有村は、バーで働いている美女に積極的にアプローチ、下