巨人は２９日、広島から甲子園に移動した。チームはマツダで広島に３連敗。リーグ２位だが、２４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から４連敗中で借金２となり、３位ＤｅＮＡと１・５差、４位広島と２・５差、５位中日と４差。２９日からは１５ゲーム差で優勝マジック１１の首位・阪神と３連戦に臨む。初戦の先発は山崎伊織と大竹耕太郎。２戦目以降は巨人は井上温大、横川凱、阪神は高橋遙人、才木浩人が先発予定となっている。